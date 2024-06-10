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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Killing Floor 3 получила новый геймплейный трейлер Компания-разработчик Tripwire Interacti...

Killing Floor 3 получила новый геймплейный трейлер Компания-разработчик Tripwire Interacti...

Killing Floor 3 получила новый геймплейный трейлерКомпания-разработчик Tripwire Interactive объявила, что хоррор-шутер от первого лица Killing Floor 3 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store в начале 2025 года.

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