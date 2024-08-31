В МИД допустили обвинения в адрес поставщиков оружия для ВСУ

Мирошник: РФ может предъявить обвинение производителям западного оружия для ВСУ Москва может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) против мирного населения.
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