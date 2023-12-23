Посол Антонов: Штаты новыми санкциями перечеркивают возможности для диалога с Москвой

ВАШИНГТОН, 23 декабря, ФедералПресс. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередные ограничительные меры США лишь перечеркивают возможности для возобновления российско-американского диалога.
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