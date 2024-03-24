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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» интересовался Рафиньей из «Барсы», но отказался от покупки из-за проблем с ФФП

Английский клуб долгое время интересовался бразильцем. Однако, по данным Diario Sport, отказался от трансфера из-за проблем с финансовым фэйр-плей, поскольку сделка обойдется как минимум в 80 млн евро.

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