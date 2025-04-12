Саммит «ЕС – Центральная Азия»: как Запад пытается оторвать регион от России

Изменения на международной арене, наметившиеся после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, все больше стали оказывать влияние на страны, которые ранее находились на периферии мировой политики.
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