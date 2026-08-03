Пискарёв: в Госдуме зафиксировали работу курсов по подготовке псевдонаблюдателей

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в июле и августе зарегистрировала факты функционирования ряд так называемых онлайн-курсов по подготовке псевдонаблюдателей для дискредитации предстоящих выборов.