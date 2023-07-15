Военное обозрение

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Такер Карлсон - кандидату в президенты США Майку Пенсу: У Америки множество внутренних проблем, а вас беспокоит военная помощь Украине

Такер Карлсон - кандидату в президенты США Майку Пенсу: У Америки множество внутренних проблем, а вас беспокоит военная помощь Украине

Экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон вступил в полемику с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Майком Пенсом из-за слов последнего о якобы недостаточной поддержке Киева со стороны Вашингтона.

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