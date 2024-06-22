Минобороны РФ опубликовало новые уникальные документы о командирах Красной Армии и немецких пленных генералах

Мультимедийный раздел на сайте посвящен 83-годовщине со дня начала Великой Отечественной войны Новый мультимедийный проект «Тот самый длинный день в году…» на сайте Минобороны РФ создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального военного архива и рассказывает о героических действиях Красной Армии в первые дни войны.