Сэкономят, обновят и сделают с нуля: "Проект 95", "Изделие 70" и "Изделие 45" на очереди к глубокой модернизации

Сегодня 1,1K прочитали Ещё несколько лет назад в России было принято решение возобновить производство дальних стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 (заводское обозначение "Изделие 45"), Ту-160 (заводское обозначение "Изделие 70", он же "Белый лебедь") и турбовинтовых Ту-95 (заводское обозначение "Проект 95", он же "Медведь") в последней модификации.