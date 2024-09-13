Симоньян назвала чудом выписку военкора Поддубного

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала новость о выписке военного корреспондента Евгения Поддубного из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где он проходил лечение после тяжелого ранения, полученного в Курской области.
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