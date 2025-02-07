Новый помощник клиентов Lyft на базе искусственного интеллекта создан на базе Claude от Anthropic

Гигант рынка транспортных услуг Lyft сотрудничает с ИИ-стартапом Anthropic для создания ИИ-помощника, который будет обрабатывать первичные запросы в службу поддержки как для водителей, так и для пассажиров.
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