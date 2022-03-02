Для всех, у кого есть банковские карты, доступен новый сервис уже с 1 марта

Новый сервис стал доступен с 1 марта для всех, у кого есть банковские карты. Теперь карта "Мир" может использоваться как полноценная альтернатива Visa и Mastercard во всех операциях на территории России, сообщают Известия.
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