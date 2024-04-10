Суд оставил без удовлетворения жалобу Владимира Милова на приговор

Приговор бывшему заместителю министра энергетики России Владимиру Милову, которого признали виновным в публичном распространении ложных сведений об использовании Вооруженных сил РФ, вступил в законную силу.
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