Пожилой калужанин погиб в пожаре

Вечером, 16 сентября, в Ферзиковском районе Калужской области загорелся дом, в результате чего погиб 68-летний мужчинаВечером, 16 сентября, в Ферзиковском районе Калужской области загорелся дом, в результате чего погиб 68-летний мужчина.