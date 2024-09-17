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Калужские новости

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Пожилой калужанин погиб в пожаре

Пожилой калужанин погиб в пожаре

Вечером, 16 сентября, в Ферзиковском районе Калужской области загорелся дом, в результате чего погиб 68-летний мужчинаВечером, 16 сентября, в Ферзиковском районе Калужской области загорелся дом, в результате чего погиб 68-летний мужчина.

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