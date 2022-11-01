Командир взвода обеспечения мастерски вывел грузовик с боеприпасами из-под обстрела боевиков

Под плотным огнем противника, умело и самоотверженно маневрируя на загруженном боеприпасами грузовике, командир отделения взвода обеспечения сержант Константин Дымовский смог вывести машину из зоны обстрела и доставить ее до опорного пункта.
Под плотным огнем противника, умело и самоотверженно маневрируя на загруженном боеприпасами грузовике, командир отделения взвода обеспечения сержант Константин Дымовский смог вывести машину из зоны обстрела и доставить ее до опорного пункта.
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