«Известия»: количество внесудебных банкротств в 2024 году увеличилось в 5 раз

В России смягчили критерии участия во внесудебном банкротстве физлиц. Благодаря этому количество людей, воспользовавшихся этой возможностью, в начале 2024 года увеличилось в пять раз, сообщили «Известия».
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