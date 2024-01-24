Хакеры стали чаще использовать при атаках аккаунты руководителей

Количество мошеннических рассылок сотрудникам компаний от лица руководителей с октября по настоящее время выросло до 15 раз, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные начальника отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексея Коробченко.
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