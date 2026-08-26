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ТАСС

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ВС РФ уничтожили автомобильную технику и живую силу ВСУ

ВС РФ уничтожили автомобильную технику и живую силу ВСУ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили автомобильную технику и личный состав подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на краснолиманском направлении.

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