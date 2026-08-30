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Регионы России

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Geely представила новые технологии для гибридного внедорожника Galaxy Battleship 700

Geely представила новые технологии для гибридного внедорожника Galaxy Battleship 700

Компания Geely продемонстрировала комплекс инновационных технологий, предназначенных для нового поколения электрифицированных внедорожников.

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