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«Раздолжнители» ответят по закону

«Раздолжнители» ответят по закону

Россиян защитят от рисков из-за рекламы услуг, связанных с процедурой банкротства. В последние дни звучит все больше прогнозов, что российской экономике потребуется еще более длительный период ужесточения денежно-кредитной политики — как минимум, до конца 2025 года, а ключевая ставка может вырасти до 23% годовых или даже еще выше.

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