«Раздолжнители» ответят по закону

Россиян защитят от рисков из-за рекламы услуг, связанных с процедурой банкротства. В последние дни звучит все больше прогнозов, что российской экономике потребуется еще более длительный период ужесточения денежно-кредитной политики — как минимум, до конца 2025 года, а ключевая ставка может вырасти до 23% годовых или даже еще выше.