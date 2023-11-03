Prime Gaming Аккаунт|Получите добычу всех играх с 2FA После оплаты продукта вы полу...

Prime Gaming Аккаунт|Получите добычу всех играх с 2FAПосле оплаты продукта вы получите данные аккаунта в виде MAIL|PASS|2FAАккаунт оснащен 2FA для усиления безопасности; этот дополнительный уровень защиты гарантирует, что только вы сможете получить доступ к вашему игровому аккаунтуTWITCH SUB недоступен, Аккаунты имеют 30-дневную пробную версиюДоступ к почте не гарантирован, вы можете изменить почту и получить полный доступ к почте и аккаунту позже, см.