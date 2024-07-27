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Генич о финале Евро: «Удивило огромное количество интернет-сусликов, заполонивших мои соцсети. Лейтмотив высказываний – кто вам позволил болеть за Испанию?»

Генич о финале Евро: «Удивило огромное количество интернет-сусликов, заполонивших мои соцсети. Лейтмотив высказываний – кто вам позволил болеть за Испанию?»

Журналистка Алена Долецкая ранее раскритиковала работу комментаторов Константина Генича и Дмитрия Шнякина в финале Евро между Испанией и Англией (2:1).

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