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Воронежские новости

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За диверсии на подстанциях 17 лет получил экс-полицейский из Воронежской области

За диверсии на подстанциях 17 лет получил экс-полицейский из Воронежской области

Мужчина, работавший помощником оперативного дежурного полиции, получил 17 лет за поджог трёх электроподстанций в Воронежской области, ущерб превысил 1,65 млн рублей.

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