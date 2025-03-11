Алтайский суд удовлетворил иск о блокировке статьи на "Википедии"

На странице были секретные сведения о воинской части Алейский городской суд Алтайского края повторно удовлетворил заявление военной прокуратуры о блокировке статьи на "Википедии", содержащей секретные сведения о воинской части, пишет "Банкфакс".
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