Кино: 13 самых удивительных романтических историй в кино, которые переворачивают представления о чувствах

Любовь в кино редко бывает простой, но иногда она выходит далеко за пределы привычных сценариев. Одни отношения разрушаются и возрождаются наперекор времени, другие существуют в мистическом измерении, третьи бросают вызов самой природе реальности.
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