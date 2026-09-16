Главные враги и соратники: как сохранить здоровье сердца после 50 лет

После 50 лет сердечно-сосудистая система начинает сильнее зависеть от образа жизни. Организм постепенно меняется: обменные процессы могут замедляться, привычные нагрузки переносятся иначе, а внимание к состоянию сердца становится важной частью заботы о здоровье.