Володин — о решении ЕС по СМИ: политика двойных стандартов европейских структур

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение ЕС по запрету на вещательную деятельность ряда российских СМИ говорит о том, что политика двойных стандартов стала неотъемлемой частью европейских структур.
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