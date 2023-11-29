«Отцы»: А муха тоже вертолет

В прокат выходят «Отцы» Юрия Мокиенко, снятые в редчайшем жанре документальной комедии. Это история создания первого междеревенского кинофестиваля «Золотой шуруп» стараниями одной большой и энергичной семьи.
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