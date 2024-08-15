ВТОРЖЕНИЕ В РОССИЮ И ДОГОВОРЫ С СОЮЗНИКАМИ. БЕЛАРУСЬ УДАРИТ С ТЫЛА? КНДР ПРИШЛЁТ СОЛДАТ? КИТАЙ РАЗМИНАЕТСЯ?

Вторжение Украины в Россию создало ситуацию, когда Москва не только может, но и просто обязана потребовать исполнения официально зафиксированных обязательств о помощи, в том числе военной, от Белоруссии и КНДР, возможно, и от Китая.
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