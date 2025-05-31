Марочко: ВС РФ за неделю усилили давление на ВСУ у Волчанских Хуторов

ЛУГАНСК, 31 мая. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ в минувшую неделю существенно усилили давление на дислоцированную у Волчанских Хуторов Харьковской области группировку ВСУ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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