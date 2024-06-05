🇬🇧🇷🇼 Об очередных попытках Великобритании избавиться от нелегальных мигрантов Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал очередную дату, когда состоится первый депортационной рейс в Руанду.
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🇬🇧🇷🇼 Об очередных попытках Великобритании избавиться от нелегальных мигрантов Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал очередную дату, когда состоится первый депортационной рейс в Руанду.
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