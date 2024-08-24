Автобус ПАЗ с пассажирами съехал в кювет под Новосибирском

Согласно информации ГУ МВД России по Новосибирской области, 24 августа в 12:30 рейсовый автобус «ПАЗ» и следуя по маршруту «Сузун - Черепаново», не доезжая моста, совершил съезд в правый кювет по ходу движения.
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