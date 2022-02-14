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Немцы переругались из-за "Северного потока-2": "Зачем говорить Путину заранее?"

Немцы переругались из-за "Северного потока-2": "Зачем говорить Путину заранее?"

Жаркой полемикой обернулась дискуссия на одном из немецких телеканалов. Политик, председатель СДПГ Ларс Клингбейл и телеведущий Маркус Ланц поспорили о том, стоит ли "пугать Россию" остановкой "Северного потока-2" в случае эскалации на Украине.

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