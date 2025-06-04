Американский сенатор Линдси Грэм* и глава киевского режима Владимир Зеленский стремятся втянуть США в конфликт с Россией, который незамедлительно перерастёт в третью мировую войну, заявил экс-советник главы Белого дома Дональда Трампа Стив Бэннон.
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