Casio сделали G-Shock за 80000 долларов. Он почти такой же, как обычный, но из сапфира

Фото: Casio Casio представила G-Shock за $80 000 — лимитированную модель MRG-D5000 из синего сапфира, выпущенную всего в 20 экземплярах.
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