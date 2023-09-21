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180-я ракетка мира Аранго вышла в четвертьфинал на дебютном турнире WTA 1000

180-я ракетка мира Эмильяна Аранго вышла в четвертьфинал в Гвадалахаре. В третьем круге она обыграла Тэйлор Таунсенд – 7:5, 1:6, 6:4.

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