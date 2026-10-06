IOWA: "Я, Metro и ВКонтакте объединяем людей"

– Любимый цвет? – Вишня, гнилая такая, черешня. Винный ещё. – Любимое блюдо? – В Японии попробовала яичницу в пиалке и научилась дома так же делать.
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