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Царьград

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Конфликт Трампа с Маском: миллиардеры потеряли $35 млрд за сутки

Конфликт Трампа с Маском: миллиардеры потеряли $35 млрд за сутки

Спор между Илоном Маском и Дональдом Трампом привёл к крупным финансовым потерям для обоих: акции и активы обесценились, общий убыток составил $35 млрд.

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