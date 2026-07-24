Петр Нартов: От окопов войны до профессорской кафедры

Инженер, педагог, участник Великой Отечественной войны. Имя Петра Нартова неразрывно связано с историей Воронежского лесотехнического института (ныне - Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.
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