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Петр Нартов: От окопов войны до профессорской кафедры

Петр Нартов: От окопов войны до профессорской кафедры

Инженер, педагог, участник Великой Отечественной войны. Имя Петра Нартова неразрывно связано с историей Воронежского лесотехнического института (ныне - Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.

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