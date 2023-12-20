Россельхознадзор объявил о ввозе 36 тонн яиц из Азербайджана

Россиянин

Интересно, по какой цене? Если дешевле чем наши, то возникают интересные вопросы: Азербайджан горная страна и там пахотных земель мало. Стало быть и с кормами для птицы должны быть напряги. Стало быть, зерно для кормов покупают унас. При этом яйца дешевле чем унас, производителей этих самых кормов. Стало быть, корма стоят примерно одинаково, или даже в Азрбайджане дороже чем в России. Если так, то почему унас яйца дороже уних? Нам говорят что якобы некие биодобавки импортные дорогие. Как говорил Станиславский: НЕ ВЕРЮ!!! Точных данных по стоимости никто не привел. Стало быть, это чистой воды сговор цен. Кто виноват? Скорее всего и торговля и производители.