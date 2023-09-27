Обезьяна трижды приходила к людям в госпиталь и каждый раз получала помощь: видео

Медики Бангладеша помогли обезьяне, которая сама пришла в госпиталь. Одно появление животного в клинике можно было бы счесть случайностью, но умное создание обращалось за помощью трижды и явно понимало, что делает.
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