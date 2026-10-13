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"Овальный кабинет, часть вторая": в ЕС оценили новый сезон скандала Трампа и Зеленского

"Овальный кабинет, часть вторая": в ЕС оценили новый сезон скандала Трампа и Зеленского

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в последние дни серьезно обострились.

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