Летом в аэропорту Сочи обслужили более пяти миллионов пассажиров В аэропорт выполняются рейсы из 60 городов России.
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Летом в аэропорту Сочи обслужили более пяти миллионов пассажиров В аэропорт выполняются рейсы из 60 городов России.