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Депутаты БГД поспорили, кто должен убирать снег и деревья в барнаульских поселках

Депутаты БГД поспорили, кто должен убирать снег и деревья в барнаульских поселках

Теперь этим должны будут заниматься не городские районы,как раньше, а поселковые администрации Подготовкой к зиме, уборкой снега и выявлением аварийных деревьев в барнаульских поселках будут заниматься не городские районы, а поселковые администрации.

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