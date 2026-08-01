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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейтлин Кларк набрала 26+10+10, поднявшись на третье место в истории женской НБА по трипл-даблам

Звездная защитница « Индианы » Кейтлин Кларк в матче против «Портленда» оформила свой четвертый трипл-дабл за карьеру.

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