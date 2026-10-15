Власти России действительно могут до конца текущего, 2026 года ввести запрет на экспорт сжиженных углеводородных газов (СУГ) непроизводителям.
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