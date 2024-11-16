ЦБ много не берет.

Довод о губительности высоких ставок для предприятий поставлен под сомнение Дискуссия Центробанка, правительства и крупного бизнеса о влиянии высоких кредитных ставок на инвестиции и экономический рост становится более интенсивной.
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