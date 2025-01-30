Генеральный директор Anthropic заявил, что DeepSeek демонстрирует эффективность экспортных правил США

В своем эссе, опубликованном в среду, Дарио Амодей, генеральный директор компании Anthropic, высказался по поводу того, означает ли успех китайской компании DeepSeek, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, что американский экспортный контроль над чипами искусственного интеллекта не работает.
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