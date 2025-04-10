В Лондоне признали экс-губернатора Овсянникова виновным в обходе санкций

ЛОНДОН, 10 апреля. /ТАСС/. Коллегия присяжных королевского суда лондонского района Сазерк признала виновным бывшего губернатора Севастополя (2016-2019) и экс-замглавы Минпромторга России (2015-2016 и 2019-2020) Дмитрия Овсянникова в обходе британских санкций.
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