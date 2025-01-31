Алиев не отдаст России подругу криминальных авторитетов Пецо и Цапка?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Александр Рус
а что мешает выслать к нему всех его баранов?
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9 час.
W
Walery
Определенно по тебе - Сафронов... виселица уже плачет.!
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7 час.
Владислав Владислав
Не отдаст и хрен с ней. Зато под это дело нужно наглых азербайджанцев из России повыгонять!!
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7 час.
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